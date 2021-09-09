Aşk 101'de piyano çalan kız kim? Ece Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında? | Aşk 102 piyano çalan kız

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'nın paylaştığı dizis yayınlandığı ilk dönemde gündeme damgasını vurmuştu. Geçtiğimiz yıl 24 Nisan'da Netflix platformunda yayınlanan ve 8 bölümden oluşan dizinin ilk sezon senaryosunu Meriç Acemi kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturmuştu. Başarılı senaryo, çekim ve oyuncu kadrosu ile çok konuşulan dizinin 2. sezonu Aşk 102 ismiyle izleyiciye sunulacak. Yeni sezon fragmanı yayınlanan dizide bir isim dikkat çekti. Bunun ardından "Aşk 101'de piyano çalan kız kim? Ece Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu.

AŞK 101'DE PİYANO ÇALAN KIZ KİM?

30 Eylül 2021 tarihinde 2. sezonu yayınlanacak olan Aşk 102 dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken piyano sahnesi izleyicinin gözünden kaçmadı. Piyano çalan kişinin kim olduğunu merak edenler "Aşk 101'de piyano çalan kız kim? Ece Yüksel kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularını araştırmaya başladı.

Aşk 101'in yeni sezonu olan Aşk 102'de yer alan ve fragmanlarda piyano çalan kişi Ece Yüksel. Peki Ece Yüksel kimdir? Nereli kaç yaşında? İşte detaylar...

ECE YÜKSEL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ece Yüksel 1993 yılında İstanbul da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesinde tamamlayan Ece Yüksel, ilk olarak 2009 yılında Star TV'de ekrana gelen Güldünya adlı dizide rol almıştır. Bu dizide performansı umut vaat eden oyuncu daha sonra, Av Mevsimi, Çekmeceler ve Nefesim Kesilene Kadar isimli sineme filmlerinde rol aldı. Kiraz Mevsimi dizisi ile yeniden kamera karşısına geçen genç yetenek bu dizide Senacan karakterine hayat verdi.

Ece Yüksel şimdilerde Aşk 101 dizisinin 2. sezonu olan Aşk 102 isimli internet dizisinde rol alacak.