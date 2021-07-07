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  3. Aşk hayatı kafa karıştırıyor! Şevval Şahin bu kez de eski sevgilisini takibe aldı

Aşk hayatı kafa karıştırıyor! Şevval Şahin bu kez de eski sevgilisini takibe aldı

Tescilli güzel Şevval Şahin bir süredir birlikte olduğu yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral’dan ayrıldığını duyurmasının ardından adı Kerem Kamışlı ile aşk dedikodularına karışmıştı. Şahin bu kez de eski sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medya üzerinden takip etmesi kafaları karıştırdı.

Aşk hayatı kafa karıştırıyor! Şevval Şahin bu kez de eski sevgilisini takibe aldı

22 yaşındaki 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, 1.5 yıl aşk yaşadığı yazılım mühendisi sevgilisi  Yiğit Marcus Aral’dan ayrıldığını duyurmuştu. Son dönemde özel hayatı ile sıklıkla magazin gündeminde yer alan Şahin, geçtiğimiz yıllarda ayrıldığı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani'yi Instagram hesabından takip etmeye başladı. 

AYRILIĞI BÖYLE DUYURMUŞTU

Model Şahin, Yiğit Marcus Aral’dan ayrıldığını sosyal medya hesabından “Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hâlâ birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz adına sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik” sözlerini paylaşarak açıklamıştı. 

Aşk hayatı kafa karıştırıyor! Şevval Şahin bu kez de eski sevgilisini takibe aldı

ŞAŞIRTAN HAMLE

Ayrılık kararından kısa bir süre sonra adı Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile anılmış ve Marcus Aral'la aralında kriz yaşanmıştı.

Aşk hayatı kafa karıştırıyor! Şevval Şahin bu kez de eski sevgilisini takibe aldı

Bu olayların ardında Şevval Şahin'in geçtiğimiz yıllarda uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başlaması ve Syed Amir Ali Kirmani'de eski sevgilisini takibe alması dikkatlerden kaçmadı. 

Aşk hayatı kafa karıştırıyor! Şevval Şahin bu kez de eski sevgilisini takibe aldı

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