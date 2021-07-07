Aşk hayatı kafa karıştırıyor! Şevval Şahin bu kez de eski sevgilisini takibe aldı

22 yaşındaki 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, 1.5 yıl aşk yaşadığı yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral’dan ayrıldığını duyurmuştu. Son dönemde özel hayatı ile sıklıkla magazin gündeminde yer alan Şahin, geçtiğimiz yıllarda ayrıldığı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani'yi Instagram hesabından takip etmeye başladı.

AYRILIĞI BÖYLE DUYURMUŞTU

Model Şahin, Yiğit Marcus Aral’dan ayrıldığını sosyal medya hesabından “Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hâlâ birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz adına sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik” sözlerini paylaşarak açıklamıştı.

ŞAŞIRTAN HAMLE

Ayrılık kararından kısa bir süre sonra adı Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile anılmış ve Marcus Aral'la aralında kriz yaşanmıştı.

Bu olayların ardında Şevval Şahin'in geçtiğimiz yıllarda uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başlaması ve Syed Amir Ali Kirmani'de eski sevgilisini takibe alması dikkatlerden kaçmadı.

Şevval Şahin'i kıskanıp Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Marcus Aral'ın cezası belli oldu!

Bomba olay! Kıskançlık krizi yaşayan Marcus Aral, Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'ya öyle bir şey yaptı ki...