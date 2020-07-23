Aşk-ı Memnu tekrar yayınlanan final bölümüyle ekranlara kilitledi!

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi önemli isimlerin paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, hafta için her gün Kanal D'nin gündüz kuşağında yeniden yayınlanıyordu. Dün akşam ise dizinin final bölümü prime time saatlerin yayınlandı. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, dizinin fanları soluksuz izledi. Sık sık sosyal medya üzerinden diziden kesitler yaparak paylaşımlarda bulundular.

AŞK-I MEMNU FİNALİ

İlk olarak 2008 yılında seyirciyle buluşan Aşkı Memnu 2010 yılı haziran ayında 79. bölümle final yapmıştı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü uzun süre gündemde yer almıştı. Aşk-ı Memnu hakkında sosyal medyada on binlerce paylaşım yapıldı.

FİNAL SAHNESİNDE NE OLUYORDU?

Aşk-ı Memnu'nun final bölümünde, Behlül her şeye rağmen Bihter'in tüm ikna çabalarına rağmen Nihal ile evlenmeye karar verir. Düğün günü için tüm hazırlıklar devam ederken, Matmazel daha fazla dayanamayarak Adnan'a bildiklerini anlatır

Bu sırada Behlül'e ulaşmaya çalışan Bihter büyük bir çaresizlik içerisinde düşüyor ve intiharını planlıyor. Dizinin final sahnesinde Bihter, Behlül'ün karşısında elindeki tabancayı kalbine dayarken kapıya Adnan gelir. Bihter o sırada Behlül'e hafızalara kazınan "Beni kaybetmeyi göze alıyor musun? Beni beni Bihter'ini!" diye sorar. Behlül çaresizce Bihter'i silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken, kapıyı kıran Adnan içeri girer ve o sırada Bihter herkesin gözü önünde kalbine dayadığı silahı ateşler.Olayların ardından Behlül kaçar, büyük bir tramva yaşayan Ziyagil ailesi de Matmazel ile birlikte yalıdan taşınarak yaralarını sarmaya başlar.

Dizinin uyarlandığı Halid Ziya Uşaklıgil'in kitabının da adı olan Aşk-ı Memnu kelimesi "yasak aşk" anlamına geliyor.