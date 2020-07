Aşk-ı Memnu'nun Sedef'i Burcu Kutluk kimdir? Burcu Kutluk'un son hali

Yayınlandığı dönemden beri binlerce kişinin severek izlediği Aşk-ı Memnu dizisinin tekrarlarının yayınlanmasıyla gündeme gelen isimlerden biri de Burcu Kutluk oldu. Kutluk, Aşkı- Memnu dizisinde Behlül'ün unutmakta zorlandığı eski sevgilisi Sedef karakterini canlandırmıştı. Peki, Aşkı- Memnu'nun Sedef'i Burcu Kutluk kimdir? Şimdi neler yapıyor? Burcu Kutluk son hali

BURCU KUTLUK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 1998-1999 yılındaBest Model of Turkey yarışmasında birinci ve Best Model of the World Dünya Zerafet güzeli seçildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünde okudu. Üniversite hayatı boyunca yurt içinde ve yurt dışında önde gelen moda evlerine ve dergilerine modellik yaptı. Burcu Kutluk ilk oyunculuk deneyimi Asmalı Konak dizisiyle yaşadı ancak Aşkı-Memnu dizisindeki Sedef karakterleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Burcu Kutluk, uzun yıllar yürüttüğü modellik kariyerine ara verip bir süre Hindistan’da yaşadı ve yoga ile ilgilendi. Lakshmi isimli bir kimono markası bulunan model sunuculuğun yanı sıra özel defilelerde de podyuma çıkıyor.

4 Ocak 2016 Yönetmen Bora Tarhan ile nikah masasına oturdu, çiftin bir kızı var.