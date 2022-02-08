Aşk iddialarını yalanlamışlardı! Kaan Yıldırım'dan Danla Bilic açıklaması geldi!

Şimdilerde iş insanı Mehmet Dinçerler'le nişanlı olan Hadise ile ilişkisini sonlandıran Kaan Yıldırım ve YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gidi düşmüştü.

Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali'nin yorumcu koltuğunda oturduğu Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Youtuber Danla Bilic'in aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi. Ardından Danla Bilic iddiayı yalanlamıştı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Adı Danla Bilic ile aşk iddialarına karışan Kaan Yıldırım "hayatımda kimse yok olsa zaten paylaşıyoruz, görürsünüz" şeklinde konuştu.