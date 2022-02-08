Aşk iddialarını yalanlamışlardı! Kaan Yıldırım'dan Danla Bilic açıklaması geldi!Karahumma ne demek, TDK'ya göre Karahumma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sigorta Aracısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMalatya'da bir işletme sperm satarak rekor gelir elde etti! Yoğun talebi karşılamaya çalışıyorlar!Iskarta ne demek, TDK'ya göre Iskarta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Bu zamana kadar sessiz kalmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sedef Kabaş ve Fırat Sakar'a tazminat davası açtı!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasında kritik görüşme!Nefis isminin anlamı nedir, Nefis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ziraat Türkiye Kupası son 16: Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiDanışman isminin anlamı nedir, Danışman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Aşk iddialarını yalanlamışlardı! Kaan Yıldırım'dan Danla Bilic açıklaması geldi!

Aşk iddialarını yalanlamışlardı! Kaan Yıldırım'dan Danla Bilic açıklaması geldi!

Geçtiğimiz günlerde adı Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddiasıyla anılan Kaan Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aşk iddialarını yalanlamışlardı! Kaan Yıldırım'dan Danla Bilic açıklaması geldi!

Şimdilerde iş insanı Mehmet Dinçerler'le nişanlı olan Hadise ile ilişkisini sonlandıran Kaan Yıldırım ve YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gidi düşmüştü.

Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali'nin yorumcu koltuğunda oturduğu Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında, Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Youtuber Danla Bilic'in aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi. Ardından Danla Bilic iddiayı yalanlamıştı.

Aşk iddialarını yalanlamışlardı! Kaan Yıldırım'dan Danla Bilic açıklaması geldi!

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Adı Danla Bilic ile aşk iddialarına karışan Kaan Yıldırım "hayatımda kimse yok olsa zaten paylaşıyoruz, görürsünüz" şeklinde konuştu.

Aşk iddialarını yalanlamışlardı! Kaan Yıldırım'dan Danla Bilic açıklaması geldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT