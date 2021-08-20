İzlenme rekorları kıran Aşk Mantık İntikam dizisi cuma günleri izleyiciyi Fox TV ekranına kilitlemeye devam ediyor. Esra'nın işten çıktıktan sonra neler yaşayacağını merak edenler dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemeli. Biz de sizler için Aşk Mantık İntikam 10. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 10. bölüm canlı izle linklerine haberimizde yer verdik. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM CANLI İZLE

İşten ayrılan Esra, Ozan’ı hayatından tamamen çıkarmaya çalışır. Ozan ise Esra’nın işe dönmesi için elinden geleni yapar. Bir araya gelen Esra ve Ozan’ı gören Çınar, onlarla ilgili gerçekleri araştırır. Öğrendikleri, Çınar ve Ozan’ı karşı karşıya getirir çünkü Çınar, Esra’dan vazgeçmemeye kararlıdır.

Çınar’ın şirketteki yeni pozisyonu, Esra ve Ozan’ın ilişkisinin farklı bir boyuta geçmesine neden olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM CANLI İZLE