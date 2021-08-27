Ekranların en sevilen ve ilgiyle izlenen dizilerinden olan Aşk Mantık İntikam heyecan dolu yeni bölümüyle Fox TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Ozan ve Esra'nın yeniden bir araya geleceği, aşklarını birbirlerinden saklamayacakları yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Aşk Mantık İntikam 10. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 10. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM CANLI İZLE

Ozan ve Esra yeniden bir aradadır. Onları öpüşürken gören Çağla; Ozan’ı, Esra’ya bırakmamaya karar verir. Ozan için savaşacaktır. Çınar ve Ozan’ın arasındaki gerilim ise devam eder. Esra Çınar’ın duygularını bilmediği için bu gerilime anlam veremez.

Ozan da Esra da birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını saklamazlar. Esra’nın bu kadar badireden sonra Ozan’ı tekrar kaybetme korkusu olsa da Ozan, Esra’yı bundan sonra her şeyin çok güzel olacağına inandırır ancak gelişen olaylar onları büyük bir yol ayrımına getirecektir.

AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 10. BÖLÜM CANLI İZLE

