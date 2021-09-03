Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı FOX TV'nin en sevilen dizilerinden olan Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ozan'ın Çağla'ya evlenme teklifi etmesi üzerine şehir değiştiren Esra kendisini olayların içinde bulacaktır. Heyecan dolu yeni bölümü kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Aşk Mantık İntikam 11. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 11. bölüm canlı izle linklerinden diziyi izleyebilir. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 11. BÖLÜM CANLI İZLE

Ozan’ın Çağla’yla evleneceğini öğrenen Esra büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşamaktadır. Ozan’la konuşup neler olduğunu anlamaya çalıştığında Ozan’ın katı tavrıyla karşılaşır.

Tüm bunların üzerine aldığı ani bir kararla kariyerine yeni bir yön veren Esra, Ozan’dan uzaklaşmak için şehir dışına çıkar fakat gelişen olaylar Esra’nın kendisini uzaklaşmak istediği her şeyin içinde bulmasına neden olur.

AŞK MANTIK İNTİKAM 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 11. BÖLÜM CANLI İZLE