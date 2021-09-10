Ekranların sevilen dizilerinden olan Aşk Mantık İntikam 12. bölümüyle FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde Esra ile yüzleşen Ozan, verdiği sözü tutup Çağla ile evlenecek midir? İşte bu sorunun yanıtını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 12. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 12. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 12. BÖLÜM CANLI İZLE

Ozan’ın beklenmedik itirafıyla artık herkes, Ozan ve Esra’nın eskiden evli olduğunu öğrenmiştir. Olay anına Çağla ve Çınar’ın annesi Hande de dahil olur. Ozan ve Çağla’nın düğünü için geri sayım başlarken, Hande evliliği ile ilgili tereddütleri olan Çağla’yı Ozan’ı kaybetmemesi için yönlendirir. Esra ise artık olanlardan sonra Ozan’a öfke doludur.

Düğün günü yaklaştıkça Esra’ya olan aşkını içinden bir türlü atamayan Ozan, içten içe bu düğünün gerçekleşmesini istemez ancak Esra’yla yüzleşmekten ve konuşmaktan da kaçınır. Zeyno ve Musa birbirlerini deli gibi seven ikilinin mutsuz olmaması için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Zeyno, düğünün başlamasına saatler kala Ozan’ın karşısına çıkar ve hiç bilmediği acı gerçeği anlatır. Esra ile yüzleşen Ozan, verdiği sözü tutup Çağla ile evlenecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 12. BÖLÜM CANLI İZLE