İlhan Şen ve Burcu Özberk'in başrolünde yer aldığı cuma günlerine damga vuran Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde Ozan'ın son hamlesinin ne olacağı merak ediliyor. Aşk Mantık İntikam'ı kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

Çınar, Esra’ya Antalya’ya yerleşmeyi teklif eder. Yakındakiler uygulamasının Antalya ofisi açılacaktır ve işlerin başında durmaları gerekmektedir. Ailesini ve arkadaşlarını bırakmak istemeyen Esra bir yandan da Ozan’dan uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünmektedir. Ozan’ın tek derdi ise Esra’yla konuşup gerçekleri ona anlatabilmektir.

Her denemesi Esra’nın reddiyle sonuçlansa da Ozan’ın pes etmeye niyeti yoktur. Sonunda bir yolunu bulup Esra’ya gerçekleri açıklar. Esra bu konuşmadan sonra Antalya planıyla ilgili son kararını verir ve bu kararı Ozan’a hayli ilginç bir şekilde açıklar. Ozan’ın son hamlesi ise şok edici olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM İZLE