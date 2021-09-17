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Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 13. bölüm canlı izle

FOX TV'de izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Esra Antalya'ya gidecek mi? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 13. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 13. bölüm canlı izle

İlhan Şen ve Burcu Özberk'in başrolünde yer aldığı cuma günlerine damga vuran Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde Ozan'ın son hamlesinin ne olacağı merak ediliyor. Aşk Mantık İntikam'ı kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 13. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM CANLI İZLE

Çınar, Esra’ya Antalya’ya yerleşmeyi teklif eder. Yakındakiler uygulamasının Antalya ofisi açılacaktır ve işlerin başında durmaları gerekmektedir. Ailesini ve arkadaşlarını bırakmak istemeyen Esra bir yandan da Ozan’dan uzaklaşmanın kendisine iyi geleceğini düşünmektedir. Ozan’ın tek derdi ise Esra’yla konuşup gerçekleri ona anlatabilmektir.

Her denemesi Esra’nın reddiyle sonuçlansa da Ozan’ın pes etmeye niyeti yoktur. Sonunda bir yolunu bulup Esra’ya gerçekleri açıklar. Esra bu konuşmadan sonra Antalya planıyla ilgili son kararını verir ve bu kararı Ozan’a hayli ilginç bir şekilde açıklar. Ozan’ın son hamlesi ise şok edici olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 13. BÖLÜM CANLI İZLE

Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 13. bölüm canlı izle Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 13. bölüm canlı izle

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