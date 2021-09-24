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Aşk Mantık İntikam 14. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 14. bölüm canlı izle

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ozan'ın Çağla ile boşanmak isteyeceğini söyleyeceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 14. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 14. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Aşk Mantık İntikam 14. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 14. bölüm canlı izle

Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrolü paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Çağla'nın hamlesini merak edenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 14. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 14. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 14. BÖLÜM CANLI İZLE

Esra, Ozan’dan uzaklaşmak için şehir dışına gitme planı yapsa da Ozan yine karşısına çıkmıştır ve bu defa Esra’nın kaçacak yeri yoktur. Esra kendini Ozan’la Antalya’da bulur. Üstelik Ozan, Esra ve Çınar’ın Antalya’da çalışmasının önünü kesmiştir. Uçağı Ozan’ın türlü oyunları yüzünden kaçırdığını öğrenen Çınar deliye döner.

Bir an evvel Antalya’ya gitmenin yollarını ararken beklemediği bir haberle sarsılır. Çağla ise Ozan’ın, Esra’nın peşinden gidişini gururuna yediremez. Ozan ve Esra’nın sonunu getirecek bir plan hazırlar. Ozan İstanbul’a döndüğünde Çağla’ya boşanmak istediğini söyler fakat Çağla’nın yaptığı hamle, Esra ve Ozan’ın arasına aşılması zor bir engel koyacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 14. BÖLÜM CANLI İZLE

Aşk Mantık İntikam 14. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 14. bölüm canlı izleAşk Mantık İntikam 14. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 14. bölüm canlı izle

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