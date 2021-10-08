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Aşk Mantık İntikam 16. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

FOX TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Ozan'ın her yerde Esra'yı arayacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için Aşk Mantık İntikam 16. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam son bölüm izle linki haberimizde...

Aşk Mantık İntikam 16. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

Cuma akşamlarına damga vuran dizi Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çağla'nın Esra'yı itmesi sonucu bayılacağı ve Ozan'ın kendisine ulaşamayacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Aşk Mantık İntikam 16. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam son bölüm izle  linklerine ulaşabilir. İyi seyirler..

AŞK MANTIK İNTİKAM 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

Tüm yakınları Esra için telaşlanmaya başlamışken Esra, Ozan’ın evinde baygın yatmaktadır. Ozan, bulabileceği her yere bakar, en sonunda kendi evine gitmeye karar verir. Esra’yı orada baygın halde bulur ve hastaneye götürür. Esra kendine geldiğinde, kendisini itenin Çağla olduğunu söylemeye hazırlanırken yeni bir tehditle karşı karşıya kalır.

Aşk Mantık İntikam 16. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 16. bölüm canlı izle

Ozan tüm olanlardan sonra çok değişmiş, herkesi ve her şeyi boş veren öfkeli bir adama dönüşmüştür. Şirketi ve işlerini umursamayarak teknesinde yaşamaya başlar. Şirket bu nedenle iş kaybı ile karşı karşıya gelecek, bu durum ise Çınar’ın eline Ozan’la ilgili koz verecektir.  Musa ve Esra, Ozan’ı geri dönmesi için ikna etmeye çalışırlar ancak Ozan kimseyi dinlemez. Sonunda Ozan’ın Esra’yla ilgili gördükleri kontrolünü tamamen kaybetmesine yol açar.

AŞK MANTIK İNTİKAM 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

Aşk Mantık İntikam 16. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 16. bölüm canlı izle

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