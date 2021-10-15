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Aşk Mantık İntikam 17. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

FOX TV'de cuma akşamlarına damga vuran dizi Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Esra'nın Ozan'a olan güveninin kırılacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 17. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle linklerine yer verdik...

Aşk Mantık İntikam 17. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

İlhan Şen ve Burcu Özberk'in başrollerini paylaştığı ve başarılı performanslarıyla izleyiciyi FOX TV ekranına kilitledikleri dizi Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölümü merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 17. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

Ozan ve Çağla’yı teknede oldukça yakın bir biçimde gören Esra’nın Ozan’a olan tüm güveni sarsılır ve hayatının en kritik kararını verir. Bundan böyle Ozan’ı beklemeyecek, kendisini seven, kalbini yormayan biriyle beraber olacaktır. Esra soluğu Çınar’ın yanında alarak ani bir kararla onunla sevgili olmak istediğini söyler. Çınar duyduklarına inanamaz, çok sevinir. Sonunda beklediğine değmiş, sevdiği onu seçmiştir. Sırada Ozan’ın koltuğuna oturma planı vardır ancak Ozan da boş durmamış, bir karşı hamle geliştirmiştir.

Aşk Mantık İntikam 17. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

Çağla, Ozan’la her şeyi yoluna koyduğunu düşünmektedir ancak Ozan’ın kalbi bir tek Esra için atmaktadır. Çağla bunu gördükçe emin olur, Esra’nın şirketten gitmesi gerekmektedir. Esra’nın Ozan’ın gözünden düşmesini sağlayacak bir plan hazırlar. Şirketi tehlikeye atacağını bile bile planını uygulayan Çağla, Esra’nın hem Ozan’ın güvenini hem de şirketteki pozisyonunu kaybetmesini sağlayabilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 17. BÖLÜM CANLI İZLE

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