Cuma akşamlarına damga vuran Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Çağla'nın kontrolü kaybedeceği bu bölümde neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 18. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 18. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 18. BÖLÜM CANLI İZLE

Esra, Çağla tarafından rakip firmaya bilgi sızdırmakla suçlanır ancak Ozan’ın beklenmedik hamlesi ile planı boşa düşer. Şirketteki hiç kimse Esra’nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediği için Esra kısa sürede aklanır. Esra, Ozan’a gidip neden böyle bir hamle yaptığını sorar. Ozan onu korumak istemiştir. İkili bir tartışmanın ortasındayken gelen haberle şok olurlar. Ekrem ve Elif ortada yoktur. Esra ve Ozan, kardeşlerini ararken tüm kartların açıldığı ve büyük bir hesaplaşmanın yaşandığı bir gece geçirirler.

Çınar, yeni projenin bilgilerini sızdıran kişinin peşine düşer. Yeşim’le yediği bir yemek sonrasında duyduğu şeylerle sarsılır ve Çağla’dan hesap sorar. İyice köşeye sıkışan Çağla kontrolünü kaybeder. Çağla’yı bekleyen asıl şok ise, Ozan’ın son hamlesi olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 18. BÖLÜM CANLI İZLE