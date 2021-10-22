Suzidil ne demek, TDK'ya göre Suzidil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Aşk Mantık İntikam 18. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 18. bölüm canlı izleİnstagram kullanıcı adları önerileri | Kızlar için Instagram Kullanıcı Adları, erkekler için kullanıcı adları önerileri28 Ekim eczaneler açık mı, yarım gün mü, tatil mi 2021? 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı 2021?Pitbull dehşeti bu kez Antalya'da! 11 aylık çocuğun yanağı ve kulağını kopardı, babasını metrelerce sürüklediKıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm canlı izleAnkara, İstanbul, İzmir'de 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi 2021? 29 Ekim metro, otobüs, metrobüs bedava mı 2021?Son dakika | MSB duyurdu: Teröre ve teröriste geçit yok! 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü29 Ekim hangi yılda ilan edildi 2021? Cumhuriyet Bayramı ne zaman ilan edildi 2021?Yalancı 6. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 6. bölüm canlı izle
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Aşk Mantık İntikam 18. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 18. bölüm canlı izle

Aşk Mantık İntikam 18. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 18. bölüm canlı izle

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden olan Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Büyük bir hesaplaşmanın olacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 18. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 18. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Aşk Mantık İntikam 18. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 18. bölüm canlı izle

Cuma akşamlarına damga vuran Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Çağla'nın kontrolü kaybedeceği bu bölümde neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 18. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 18. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 18. BÖLÜM CANLI İZLE

Esra, Çağla tarafından rakip firmaya bilgi sızdırmakla suçlanır ancak Ozan’ın beklenmedik hamlesi ile planı boşa düşer. Şirketteki hiç kimse Esra’nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediği için Esra kısa sürede aklanır. Esra, Ozan’a gidip neden böyle bir hamle yaptığını sorar. Ozan onu korumak istemiştir. İkili bir tartışmanın ortasındayken gelen haberle şok olurlar. Ekrem ve Elif ortada yoktur. Esra ve Ozan, kardeşlerini ararken tüm kartların açıldığı ve büyük bir hesaplaşmanın yaşandığı bir gece geçirirler.

Aşk Mantık İntikam 18. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 18. bölüm canlı izle

Çınar, yeni projenin bilgilerini sızdıran kişinin peşine düşer. Yeşim’le yediği bir yemek sonrasında duyduğu şeylerle sarsılır ve Çağla’dan hesap sorar. İyice köşeye sıkışan Çağla kontrolünü kaybeder. Çağla’yı bekleyen asıl şok ise, Ozan’ın son hamlesi olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 18. BÖLÜM CANLI İZLE

Aşk Mantık İntikam 18. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 18. bölüm canlı izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT