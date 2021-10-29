Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ozan'ın tek hedefi Çağla'dan boşanmak ve Esra ile bir hayat kurmaktır ancak Esra Ozan'a karşı oldukça mesafelidir. Bu 19. bölümde neler yaşanacağını merak edenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 19. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

Ozan, Çağla’yı evden kovmuştur. Bu haber Yılmaz Ailesi’nin evinde bomba etkisi yaratır. Çınar, Çağla ve Ozan ayrılığını doğru bulsa da Arif olanlara çok öfkelenmiştir. Ozan’a ders vermek için bir plan hazırlar. Ozan’ın bundan sonraki tek hedefi ise boşanmak ve sonrasında Esra ile bir hayat kurmaktır fakat Esra Ozan’a karşı mesafelidir.

Ozan, Esra’ya arkadaş olmayı teklif eder. Ozan’la tartışmaktan sıkılan Esra bu teklifi kabul eder ancak Arif’in şirket içindeki hamlesi, Milenyumsoft’ta yeni bir kırılmaya ve bambaşka bir sayfa açılmasına neden olur. Şirket içindeki dengeler tamamen değişecektir. Esra ve Ozan bir aradayken gelen haber ikisini de şok edecektir.

FOX TV YAYIN AKIŞI AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM 19. BÖLÜM İZLE