Burcu Özberk ve Ozan Korfalı'nın başrollerini paylaştığı FOX TV'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Aşk Mantık İntikam 2. bölüm full, tek parça izle| Fox TV Aşk Matık İntikam 2. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 2. BÖLÜM CANLI İZLE

Ozan’ı tekrar etkileme planıyla şirkette çalışmaya başlayan Esra, daha ilk iş gününde planlarının sandığı kadar kolay gerçekleşmeyeceğini anlar. Ozan Esra’yı pes etmesi için zorlarken Esra da vazgeçmemek için direnir. Çağla ise Ozan’ın Esra’ya davranışlarını tuhaf bulup sorgulamaktadır. Ortağı olduğu şirkette babası yüzünden stajyer olarak çalışmaya başlayan Çınar, kendini ilk fırsatta kovdurmayı düşünürken Esra’nın da orada çalışmaya başladığını görüp çok sevinir.

Diğer yandan mahalleye geri dönen Zümrüt ile Menekşe arasındaki ezeli düşmanlık kaldığı yerden devam eder. Ekrem’in düşman ailenin kızı Elif’e aşık olması işleri iyice karıştırır. Zümrüt ise Ozan’ı mahalleden bir kızla evlendirirse, Esra tehlikesinden tamamen kurtulacağını düşünür. Bütün bu olanlara çok sinirlenen Esra, abisi Ekrem’i de dahil ettiği bir planla Ozan’a bir ders vermeye karar verir. Ancak bu maceranın sonu büyük bir sürprizle sonuçlanacaktır…

AŞK MANTIK İNTİKAM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 2. BÖLÜM CANLI İZLE