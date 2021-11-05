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Aşk Mantık İntikam 20. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Çağla'nın trafik kazası geçirmesinin ardından yaşanılacakları merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 20. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle linklerine yer verdik...

Aşk Mantık İntikam 20. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

Esra ve Ozan'ı bekleyen sürpriz ne? FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 20. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Aşk Mantık İntikam 20. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

AŞK MANTIK İNTİKAM 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

Ozan ve Esra’nın yakınlaştıkları an, Ozan’a gelen telefonla bölünür. Çağla trafik kazası geçirmiştir. Ozan hastaneye koşar, hastanede Arif’le yaptıkları konuşma sonrası Arif, Ozan’a karşı açtığı savaşı büyütür. Ozan artık sadece işsiz değil evsiz de kalmıştır. Arif, Ozan’ı böyle yıldıracağını sanır ama Ozan’ın pes etmeye niyeti yoktur. Şirketi arkasında bırakan Ozan kendine yeni bir sayfa açar.

Aşk Mantık İntikam 20. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

Çağla’nın boşanmayı kabul ederek davayı bizzat kendisinin açması Ozan ve Esra arasındaki ilişki için de bir umut ışığı olur. Çınar’la karşılıklı ayrılma kararı alan Esra, Ozan’a yeni işinde destek olur. Öte yandan, Ozan’ın ayrılmasından sonra giderek kan kaybeden Milenyumsoft’ta işleri yoluna koymaya çalışan Çınar, bunun için sürpriz bir hamle yapar. Ozan boşanma davasından sonra Esra’yla buluşmak ister. Esra ve Ozan’ı gün bitiminde başka bir sürpriz beklemektedir. 

AŞK MANTIK İNTİKAM 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM 20. BÖLÜM İZLE

Aşk Mantık İntikam 20. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

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