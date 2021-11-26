Kilo yorumları Armağan Çağlayan'ı çileden çıkardı! Takipçisine sinirlenerek verdiği yanıt olay oldu!Arka Sokaklar 605. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle YouTube izleAşk Mantık İntikam 23.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTubeSon dakika! Müslüme'nin ölümüne ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama!Kocaeli'de intihar vakası kazaya da sebep oldu! Yoldaki cesede çarpmamak için canından oluyordu! Uzun araç kuyrukları oluştuSeren Serengil'den kötü haber! "Her an başıma bir şey gelebilir" diyerek ameliyata gireceğini duyurdu! Yaşadıklarını bir bir açıkladı! Hastane hakkında suç duyurusunda bulunacakTarihi çiçek pasajında pompalı tüfek dehşeti! Bir kadını rehin aldı!Bu zamana kadar sadece kariyeriyle gündeme gelen Müge Anlı'dan şaşırtan romantik paylaşım! "Kaç kişiye nasip olur ki?"Biraz dinlendi, yeniden gaza bastı! Altın fiyatları tekrar uçuşa geçti! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...İhanetle suçlanıyordu! 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' diyerek sosyal medyada gündem oldu!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Aşk Mantık İntikam 23.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

Aşk Mantık İntikam 23.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

FOX TV'nin cuma akşamları ilgiyle izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın 23.bölümünde Ozan ve Esra, Çağla'nın sırrını ortaya çıkarmak için plan yapmaya devam ediyorlar. Bu kapsamda heyecan dolu bölümü izlemek isteyenler için Aşk Mantık İntikam 23.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube haberimizde...

Aşk Mantık İntikam 23.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 23.bölümü ile ekrana gelecek. Geçtiğimiz bölümde Esra ve Ozan, Çağla'nın görüştüğü kişinin Mert olduğunu öğrendi. Çağla'nın hata yapmasını bekleyen Ozan ve Esra, Çınar'ın Çağla'ya yardım etmesiyle istediklerine ulaşamasa da yeni bölümde gerçeğin ortaya çıkması için her şeyi deneyecekler. Bu kapsamda heyecan dolu bölümü izlemek isteyenler için Aşk Mantık İntikam 23.bölüm full, tek parça izle |  Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube haberimizde... 

Aşk Mantık İntikam 23.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

AŞK MANTIK İNTİKAM 23.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |  AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

FOX TV ekranlarında cuma günleri ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam dizisinin 23.bölümünde Çağla hamilelik yalanını sürdürmek için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Ozan ve Esra, Çağla'nın sakladığı gerçeği ortaya çıkarmak için birlik olarak hareket edecek. Çağla'nın Mert ile olan ilişkisini itiraf etmesini isteyen Ozan, ikiliyi bir araya getirdi. Bu kapsamda heyecan dolu anlara sahne olması beklenen bölümü izlemek isteyenler için linkler haberimizde... 

AŞK MANTIK İNTİKAM 23.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aşk Mantık İntikam 23.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ OYUNCULARI

Burcu Özberk
İlhan Şen
Burak Yörük
Melisa Döngel
Günay Karacaoğlu
Zeynep Kankonde
Süleyman Atanısev
Mehmet Korhan Fırat
Sevda Baş
Ceren Koç
Birgül Ulusoy
Tarık Şerbetçioğlu 
Mehmet Yılmaz

Aşk Mantık İntikam 23.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTubeAşk Mantık İntikam 23.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
5
6
6
13
12
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT