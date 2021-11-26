Cuma akşamlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam 23.bölümü ile ekrana gelecek. Geçtiğimiz bölümde Esra ve Ozan, Çağla'nın görüştüğü kişinin Mert olduğunu öğrendi. Çağla'nın hata yapmasını bekleyen Ozan ve Esra, Çınar'ın Çağla'ya yardım etmesiyle istediklerine ulaşamasa da yeni bölümde gerçeğin ortaya çıkması için her şeyi deneyecekler. Bu kapsamda heyecan dolu bölümü izlemek isteyenler için Aşk Mantık İntikam 23.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube haberimizde...

AŞK MANTIK İNTİKAM 23.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

FOX TV ekranlarında cuma günleri ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam dizisinin 23.bölümünde Çağla hamilelik yalanını sürdürmek için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Ozan ve Esra, Çağla'nın sakladığı gerçeği ortaya çıkarmak için birlik olarak hareket edecek. Çağla'nın Mert ile olan ilişkisini itiraf etmesini isteyen Ozan, ikiliyi bir araya getirdi. Bu kapsamda heyecan dolu anlara sahne olması beklenen bölümü izlemek isteyenler için linkler haberimizde...

AŞK MANTIK İNTİKAM 23.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ OYUNCULARI

Burcu Özberk

İlhan Şen

Burak Yörük

Melisa Döngel

Günay Karacaoğlu

Zeynep Kankonde

Süleyman Atanısev

Mehmet Korhan Fırat

Sevda Baş

Ceren Koç

Birgül Ulusoy

Tarık Şerbetçioğlu

Mehmet Yılmaz