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Aşk Mantık İntikam 3. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 3. bölüm canlı izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen dizi Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 3. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 3. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Aşk Mantık İntikam 3. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 3. bölüm canlı izle

Yayınlandığı iki bölümüyle izleyiciyi ekran karşısına kilitlemeyi başaran Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler haberimizde bulunan Aşk Mantık İntikam 3. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 3. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM . BÖLÜM CANLI İZLE

Şirket verilerini çalmakla suçlanan Esra, Ozan’ın kapısına kadar gelip af dilemesiyle yelkenleri suya indirir. Tüm şirket, ayın etkinliği olarak CEO ile baş başa yemek yemek için müthiş bir yarış içine girerken, yarışın kazananı Esra olur. Baş başa yemek yiyecek olmalarına sinirlenen Ozan, Esra’ya o geceyi zehir etmeye ant içer.

Esra da Ozan’ı etkilemek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Fakat gecenin sonu Esra’nın hiç ummadığı bir biçimde sonlanır. Esra, türlü oyunlarla Ozan’ı zor durumda bıraktığına sevinirken, hiç beklemedikleri bir şekilde Çağla’ya yakalanan Ozan ve Esra’nın sırrı açığa mı çıkmıştır?

AŞK MANTIK İNTİKAM 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM . BÖLÜM CANLI İZLE

Aşk Mantık İntikam 3. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 3. bölüm canlı izle

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