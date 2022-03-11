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Aşk Mantık İntikam 36. bölüm full, tek parça izle FOX TV | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın 36. bölümünde Esra ve Ozan, bir kez daha boşanmak için mahkemenin yolunu tuttu. Peki neler olacak? Dizinin bölümünü izlemek isteyenler için Aşk Mantık İntikam 36. bölüm full, tek parça izle FOX TV | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube haberimizde...

Aşk Mantık İntikam 36. bölüm full, tek parça izle FOX TV | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

Cuma akşamlarına damga vuran Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 11 Mart akşamı ekrana gelen 36. bölümde Esra ve Ozan yıllar sonra aynı merdivenleri tekrar çıkıp duruşma salonunda bir araya gelirler. Boşanmanın eşiğinden dönseler de Efe'nin yapacağı hamle her şeyi zora sokacaktır. Diziyi izlemek isteyenler için Aşk Mantık İntikam 36. bölüm full, tek parça izle FOX TV | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube haberimizde... 

Aşk Mantık İntikam 36. bölüm full, tek parça izle FOX TV | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

AŞK MANTIK İNTİKAM 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE FOX TV | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Esra ve Ozan yıllar sonra aynı merdivenleri tekrar çıkıp duruşma salonunda bir araya gelirler. Hakimin verdiği karar ikiliyi yeni bir serüvene sürükler. Esra ve Ozan sonunda haklılık savaşını bırakıp sorunlarını gerçekten aşmayı başarabilecekler midir?

Aşk Mantık İntikam 36. bölüm full, tek parça izle FOX TV | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

Ozan bütün olanlardan sonra Efe’yi şirketten kovar. Efe bunu içine sindiremez ve bir plan kurar. Esra ve Ozan ilişkileri ile ilgili problemleri çözmeye çalışırlarken Efe’nin yarattığı tehlikenin farkına varamazlar. Efe planını gerçekleştirdiğinde her şey için çok geçtir.

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Aşk Mantık İntikam 36. bölüm full, tek parça izle FOX TV | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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