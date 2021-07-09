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Aşk Mantık İntikam 4. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

Fox TV'nin yaz sezonu dizilerinden olan Aşk Mantık İntikam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Esra'nın, Çınar’a gerçekleri itiraf edip etmeyeceğini merak ediyorsanız yeni bölümü kaçırmamalısınız. İşte Aşk Mantık İntikam 4. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle linkleri...

Aşk Mantık İntikam 4. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

Ekranların sevilen dizileri arasında yerini alan Aşk Mantık İntikam yepyeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde ne olacağını merak edenler ve kaçırmadan internetten izlemek isteyenler haberimizde bulunan Aşk Mantık İntikam 4. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

Çatıda kilitli kalan ve eski defterleri açan Ozan’la Esra hiç beklenmedik şekilde Çağla’ya yakalanmışlardır. Ozan ve Esra durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler. Öte yandan Çınar’ın önerisiyle Menekşe’nin lokantası "Yakındakiler" uygulamasına katılır. Ozan, Çınar’ın sürekli olarak Esra’ya ilgili davranmasından rahatsız olmaya başlar.

Kendine itiraf edemese de git gide Esra’yı Çınar’dan kıskanıyordur. Menekşe’nin lokantasının kalabalıklaşmasını hazmedemeyen Zümrüt ise hemen bu işi baltalama planları yapmaya başlar. Çağla, Ozan’ı sevdiğini Çınar’a itiraf eder.

Çağla’nın Ozan’la yakınlaşabilmesi için tüm şirket çalışanlarının da davet edildiği bir doğum günü partisi düzenlerler. Çağla’nın doğum gününde Esra ve Ozan arasında ipler gerilir. Çınar ise Esra ve Ozan arasındaki bitmek bilmeyen gerilimin nedenini merak etmektedir. Esra’ya, Ozan’la neden sürekli sürtüşme halinde olduğunu sorar. Köşeye sıkışan Esra, Çınar’a gerçekleri itiraf edecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 4. BÖLÜM CANLI İZLE

Aşk Mantık İntikam 4. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izleAşk Mantık İntikam 4. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle

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