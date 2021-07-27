Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Dönegel'in başrollerini paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümüyle FOX TV ekranlarına geliyor. Diziyi internetten izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 6. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

Ozan, Çınar ve Esra’yı baş başa görünce aralarında bir şey var sanır ve hayal kırıklığı içinde orayı terk eder. Esra, Ozan’ın gidişine engel olamaz. Ozan, sırra kadem basmıştır. Herkes onu ararken, Ozan’ı Esra bulur.

Yalçın, tasarladığı akıllı gözlük, Menekşe ve Zümrüt tarafından kırılınca bunalıma girer. Ancak ailesinin de teşvikiyle gözlüğü yeniden yapmaya karar verir. Bunun için, not defterini bulması şarttır. Erten’ler defteri bir türlü bulamazlar. Defterin, Zümrüt’ün elinde olduğundan henüz kimsenin haberi yoktur…

Ozan ve Çağla bir hayır işi için yapacakları fotoğraf çekiminde gelin ve damat olacaklardır. Bu durum Esra’nın hoşuna gitmese de sette çalışmak zorunda kalır. Ancak, yaşanan birtakım aksilikler sette bazı tatlı ve acı sürprizlere neden olacaktır…

AŞK MANTIK İNTİKAM 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 6. BÖLÜM İZLE