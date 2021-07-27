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Aşk Mantık İntikam 6. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 6. bölüm canlı izle

FOX TV ekranlarında salı günleri yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ozan ve Esra'nın arasında neler yaşanacağını merak ediyorsanız diziyi kaçırmadan izlemelisiniz. İşte Aşk Mantık İntikam 6. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 6. bölüm canlı izle linkleri...

Aşk Mantık İntikam 6. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 6. bölüm canlı izle

Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Dönegel'in başrollerini paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümüyle FOX TV ekranlarına geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler için haberimizde Aşk Mantık İntikam 6. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 6. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AŞK MANTIK İNTİKAM 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 6. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Çınar, Ozan’la aralarında ne olduğu konusunda Esra’nın üzerine gitmeye devam ederken yanlarına gelen Çağla, herkesi toplantıya çağırır. Esra, Menekşe Ev Yemekleri Lokantası’nın ailesine ait olduğunu herkesten gizlediği için Çağla’nın büyük tepkisiyle karşılaşır. Zehirlenen kişinin şikâyeti, şirketi ve lokantayı zor duruma düşürmüştür. Elif ve Ekrem, lokantayı kapattıran kişinin Zümrüt olduğunu anlayıp Ozan’a söylerler. Ozan’ın hem lokantayı açtırmak hem de yaptıklarından dolayı Zümrüt’ü cezalandırmak için bulduğu çözümler hayli ilginç olacaktır.

Öte yandan Ozan, Çınar’ın Esra’ya açılma kararını öğrenir. Ozan, bunun önüne geçebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ancak Çınar’ın kararı kesindir, Esra ile ne olursa olsun konuşacaktır. Acaba Ozan, bu aşk itirafının önüne geçebilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 6. BÖLÜM CANLI İZLE

Aşk Mantık İntikam 6. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 6. bölüm canlı izle Aşk Mantık İntikam 6. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 6. bölüm canlı izle

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