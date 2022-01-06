No:9 Productions imzalı, başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam dizisi son olarak 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin yeni bölümünün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Aşk Mantık İntikam bu hafta var mı, yok mu? Aşk Mantık İntikam bugün neden yok 7 Ocak 2022 Cuma? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorularının yanıtına yer verdik...

AŞK MANTIK İNTİKAM BU HAFTA VAR MI, YOK MU? AŞK MANTIK İNTİKAM BUGÜN NEDEN YOK 7 OCAK 2022 CUMA?

Aşk Mantık İntikam dizisinin son olarak 24 aralık cuma akşamı 27. bölümü ekrana geldi. 31 Aralık cuma günü Aşk Mantık İntikam dizisinin 28. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Oldukça yüksek reyting oranları ile yaz aylarının en sevilen dizilerinden olan Aşk Mantık İntikam dizisi büyük umutlarla beklense de maalesef yeni bölümü yılbaşı dolayısıyla ertelendi. 7 Ocak 2022 cuma günü de yeni yıl dolayısıyla reklam anlaşmaları nedeniyle diziler bir hafta geç başlayacak. Yani 7 Ocak 2022 cuma da Aşk Mantık İntikam dizisi yayınlanmayacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk Mantık İntikam dizisi 31 aralık cuma akşamı yani yılbaşı gecesinde yayınlanmamıştı. Ancak bir hafta aranın ardından 7 Ocakta Aşk Mantık İntikam yeni bölümü ekrana gelmiyor. Aşk Mantık İntikam dizisi yeni bölümü 14 ocak cuma günü Fox TV ekranlarında olacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 27. BÖLÜM

Ayaz’ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan’a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas’ı kaybetmemek için Ayaz’a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan’ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela’yı kullanmaktan çekinmez. Çınar’ın Ayaz’la birlikte kurduğu oyun Ozan’ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.