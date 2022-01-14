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Aşk Mantık İntikam Çınar diziden ayrılıyor mu? Burak Yörük Aşk Mantık İntikam dizisinden neden ayrılıyor?

Cuma günler FOX TV'de ekrana gelen Aşk Mantık İntikam dizisinde Çınar karakterine hayat veren oyuncu Burak Yörük hakkında ortaya atılan iddia izleyicileri meraklandırdı. Aşk Mantık İntikam Çınar diziden ayrılıyor mu? Burak Yörük Aşk Mantık İntikam dizisinden neden ayrılıyor? İşte detaylar...

Aşk Mantık İntikam Çınar diziden ayrılıyor mu? Burak Yörük Aşk Mantık İntikam dizisinden neden ayrılıyor?

FOX TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Aşk Mantık İntikam dizisinde Çınar ve Çağla karakterlerini oynayan Burak Yörük ile Melis Döngel'in dizinin kadrosundan ayrılacağı öğrenildi. Gelişme sonrası Burak Yörük'ün neden diziden ayrıldığı merak edildi. Biz de haberimizde 'Aşk Mantık İntikam Çınar diziden ayrılıyor mu? Burak Yörük Aşk Mantık İntikam dizisinden neden ayrılıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

AŞK MANTIK İNTİKAM ÇINAR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrolü paylaştığı, her cuma akşamı ekrana gelen ve yüksek reytingleriyle bilinen FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı yakın süreçte diziye veda edecek.

BURAK YÖRÜK AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİNDEN NEDEN AYRILIYOR?

Aşk Mantık İntikam izleyicileri ayrılık sebebini merak ederken, Çağla ve Çınar karakterlerine hayat veren Melisa Döngel ve Burak Yörük'ün hikayeleri bittiği için diziye veda edeceği öğrenildi. Sevilen ikili, senaryo gereği diziden çıkacaklar.

Aynı zamanda alınan son bilgilere göre iki oyuncunun diziden ayrılmasının ardından ekibe, Sebahat Kumaş ve Elçin Atamgüç'ün geleceği öğrenildi. Diziye Ozan’ın asistanı olarak Sebat Kumaş dahil olacak ve karakterin annesini ise Elçin Atamgüç canlandıracak.

Aşk Mantık İntikam Çınar diziden ayrılıyor mu? Burak Yörük Aşk Mantık İntikam dizisinden neden ayrılıyor?

Emine Özfalcı
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