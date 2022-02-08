No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen yer aldığı, bir Güney Kore yapımı olan Cunning Single Lady dizisinden uyarlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapacağı iddiaları izleyiciyi meraklandırdı. Biz de haberimizde Aşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? Aşk Mantık İntikam final ne zaman? sorularını yanıtladık...

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı sevilen dizi Aşk Mantık İntikam dizisinin final yapacağı iddialarının doğru olduğu öğrenildi. Sevilen dizi ekrana veda edecek.

KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Aşk Mantık İntikam dizisi 39. bölümü ile ekranlara veda edecek. Son haftalarda reytingleri düşmeye başlayan diziden Burak Yörük, Melisa Döngel ve Anıl Altan kadrodan ayrılmıştı.

AŞK MANTIK İNTİKAM FİNAL NE ZAMAN?

Büyük prodüksiyonlu projeler arasında ayakta kalmayı başaran diziyle ilgili planlanan durum 39. bölümde, yani mart sonu final yapması bekleniyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU

Garsonluk yapan Esra, yaşadığı sıkıntı dolu hayattan artık kurtulmak ister. Bunun için de mühendis olan Ozan ile mantık evliliği yapar. Ancak evliliğinde de maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Esra, Ozan'dan ayrılır. Ozan, boşanmasından bir süre sonra bir yazılım şirketi açarak zengin olur. Leyla'nın bir gün Ozan'ın şirketinde işe başlamasıyla ikisinin yolu yeniden kesişir.