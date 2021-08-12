Aşk Mantık İntikam dizisi RTÜK'ün radarına takıldı! Bakın diziye neden ceza kesildi!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve seyirci tarafından her bölümü kaçırılmadan ilgiyle izlenen Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı Aşk Mantık İntikam dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan(RTÜK) tarafından ceza kesildi.

ÜST SINIRDAN PARA CEZASI

Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük'ün paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi, konusu ve oyuncularıyla en çok izlenenler listesine girmeyi başardı. RTÜK tarafından yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle Aşk Mantık İntikam dizisi için yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dar gelirli bir ailenin kızı olan Esra, yaşam standartlarını değiştirmek için mühendis Ozan ile mantık evliliği yaptı ancak maddi ve manevi zorluklardan dolayı boşandılar. Ayrılık sonrası kendine bir yazılım şirketi kuran Ozan, kendini geliştirerek zengin oldu. Esra ile yollara kesişen Ozan, inat uğruna hoşlanmadığı eski eşini işe aldı. Birbirinden nefret ettiklerini söyleyen ancak aşkları bitmeyen çift, anlaşamasalar da aynı iş yerinde çalışmaya başladı.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI

Günay Karacaoğlu,

Zeynep Kankonde,

Süleyman Atanısev,

Mehmet Korhan Fırat,

Sevda Baş,

Ceren Koç,

Birgül Ulusoy,

Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz