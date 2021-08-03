Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk'ten anlamlı davranış! Afetzedeler için harekete geçti

Manavgat'ta başlayarak Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarını söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangınlar söndürülmeye çalışılırken evini kaybeden afetzedeler için de çalışmalar başladı.

Birçok ünlü isim, afet bölgelerine yardım tırları göndermeye başlarken bir yardım da FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk'ten geldi.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Yapacağı yardım için Haluk Levent'le iletişime geçen Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bugünlerde ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Ormanlarımız, evlerimiz, canlarımız yanıyor. Herkes gibi tarifsiz üzüntü içindeyim. Yüreğim ağzımda yangınların bir an önce sönmesini beklerken böyle günlerde dayanışma göstermemizin de önemini anlıyorum. Tabi ki tüm yaraları sarmayacak, giden gelmeyecek ama kardeşlerimizin yanında olmak çok kıymetli. Ben de AHBAP Derneği aracılığıyla yangında evi yanan bir aileye beyaz eşya desteğinde bulunacağım ve oynadığım dizinin bir bölüm ücreti ile destek sağlayacağım. Gelin yaralarımızı hep beraber saralım.."

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Aslan Ailem, Afili Aşk ve Çocukluk gibi birçok dizide rol alan ve başarısıyla kısa sürede adından söz ettiren 32 yaşındaki burcu Özberk, şimdilerde Aşk Mantık dizisinde Esra karakterine hayat vererek izleyicinin ilgisini çekiyor...