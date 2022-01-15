FOX TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Burcu Özberk ile İlhan Şen'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin 28.bölümünde birçok değişim yaşandı. Çınar rolüne hayat veren Burak Yörük ve Çağla rolünü canlandıran Melisa Döngel, hikayelerinin sona ermesinin ardından diziden ayrılırken Rüya karakteri diziye dahil oldu. Bu durum izleyicilerde merak uyandırdı. Peki Aşk Mantık İntikam Rüya kim? Sebahat Kumaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde oynadı?

AŞK MANTIK İNTİKAM RÜYA KİM?

Aşk Mantık İntikam dizinde Rüya karakterine hayat veren oyuncu son olarak Zümrüdüanka dizisinde Saniye karakterine hayat veren güzel oyuncu Sebahat Kumaş'tır.

SEBAHAT KUMAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sebahat Kumaş, 1989 yılında Aydın’da doğdu. Çocukluk yıllarını İzmir’de geçiren Sebahat Kumaş lisenin ardından Fotoğrafçılık alanına yönelmiş, Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünde tamamlamıştır. Yemek yapmaya ilgi duyan Sebahat Kumaş şuan Anadolu Üniversitesinde Aşçılık okumaktadır. Liseden sonra ablası ile İstanbul’a taşınıp çocukluk hayali olan oyunculuk için çalışmalara başlamıştır. Ekol drama sanat okuluna başladığı dönem Arka Sıradakiler dizisinde rol almıştır. Ardından 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde iki sezon Esma Hatun karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştır. 2013-2016 yılları arasında Karagül dizisinde Melek karakteriyle karşımıza çıkan Sebahat Kumaş hemen ardından Kalbimdeki Deniz dizisinde Diyar karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2020 yılında FOX TV'de ekrana gelen Zümrüdüanka dizisinde Saniye Arsoy karakterine hayat vermiştir.

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SEBAHAT KUMAŞ KAÇ YAŞINDA? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

32 yaşındaki Sebahat Kumaş şu dizilerde oynamıştır.

Aşk Mantık İntikam /Rüya / 2022

Zümrüdüanka / Saniye Arsoy / 2020

Kalbimdeki Deniz / 2016

Karagül / 2013

Muhteşem Yüzyıl / 2011

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