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  3. Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel çekimlerin yapıldığı mahalleyi birbirine kattı! Büyük rezillik çıkardı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel çekimlerin yapıldığı mahalleyi birbirine kattı! Büyük rezillik çıkardı!

FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'in Zekeriyaköy'de yapılan çekimlerde mahalleli ile kavga ettiği iddia edildi.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel çekimlerin yapıldığı mahalleyi birbirine kattı! Büyük rezillik çıkardı!

Zekeriyaköy'de çekim yapan Aşk Mantık İntikam dizisinin ekibi, mahalleliye rahatsızlık verince olay çıktı. Dizinin yıldız isimlerinden Melisa Döngel de, mahalleliye demediğini bırakmadı. Takvim'de yer alan habere göre Döngel, vatandaşlara hakaretler yağdırdı. Mahalleli pankart asarak duruma tepki gösterdi.

Aşk Mantık İntikam dizisinin çekimleri Zekeriyaköy'de bulunan bir villada yapılıyor. Geçtiğimiz gün "Aşk Mantık İntikam" dizisinin set ekibi de arabalarını bir villanın önüne bırakmış. O evde çalışan bahçıvan, iddiaya göre  kamyonun evin önünden çekilmesini rica etmiş. Fakat set çalışanları bir anda laflar söyleyerek bahçıvanın üstüne yürümüş.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel çekimlerin yapıldığı mahalleyi birbirine kattı! Büyük rezillik çıkardı!

MAHALLELİ PANKART ASTI

Orada büyük tartışma çıkınca dizinin oyuncularından Melisa Döngel de olaya dahil olarak ev sahiplerine hakaretler yağdırmış. Ekranlarda hayranlık duydukları oyuncunun ağzından çıkanlara vatandaşlar şaşırıp kalmış. Bu olay sonrası orada oturanlar sokağın girişine "Huzur, düzen, temizlik hakkımız. Mahallemizde hakkımızı ihlal eden dizi setlerini istemiyoruz" yazılı pankartlar asmaya başlamış. 

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel çekimlerin yapıldığı mahalleyi birbirine kattı! Büyük rezillik çıkardı!

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