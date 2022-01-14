İzleyicileri cuma akşamları FOX TV ekranına kilitleyen Aşk Mantık İntikam dizisinde bir değişiklik yaşanacağı söyleniyor. İddiaya göre dizide Çağla karakterine hayat veren oyuncu Melisa Döngel diziden ayrılıyor. Bunun üzerine diziseverler 'Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel diziden ayrılıyor mu? Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisinden neden ayrılıyor?' sorularını merakla aratmaya başladı. Biz de haberimizde bu soruların yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

AŞK MANTIK İNTİKAM'IN ÇAĞLA'SI MELİSA DÖNGEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Melisa Döngel'in Çağla karakterine hayat verdiği dizi reyting rekorları kırıyor. FOX TV ekranının en çok izlenen No:9 Productions imzalı, dizi olan Aşk Mantık İntikam izleyenleri Melisa Döngel'in diziden ayrıldığı söyleniyor.

MELİSA DÖNGEL AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİNDEN NEDEN AYRILIYOR?

Çağla ve Çınar karakterlerini oynayan başarılı oyuncular Melisa Döngel ile Burak Yörük'ün diziden ayrılığı kesinleşti. Senaryo gereği hikayelerinin bitmesi nedeniyle ayrılan iki ismini yerine yeni başrol oyuncuları geldi.