Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in bikinili pozlarındaki o detay takipçilerini rahatsız etti! Görenler gözlerine inanamadı! FOX TV ekranlarında yayınlanmış olan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk dizinin final yapmasının ardından kendisini tatile attı. Paylaştığı bikinili fotoğraflardaki bir detay takipçilerini rahatsız etti.

1 10 İlhan Şen ile başrolü paylaştığı, Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk dizinin final yapmasının ardından dinlenmeye karar verdi.