Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in eski partneri Berk Atan'la buluşması akılları karıştırdı!

2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde; Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel ve Berk Atan'ın olduğu Güneşin Kızları döneme damgasını vurmuştu. Dizide Nazlı ve Savaş karakterlerine hayat veren Burcu Özberk ile Berk Atan, geçtiğimiz şubat ayına bir araya gelmiş, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı.

Adı rol arkadaşı İlhan Şen'le aşk iddialarına karışan Burcu Özberk ile yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı Selin Yağcıoğlu ile iki hafta önce ayrılan Berk Atan'ın geçtiğimiz akşam Emirgan'da bulunan bir mekanda buluşarak vakit geçirdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Hacettepe ÜniversitesiAnkara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Burcu Özberk, “Muhteşem Yüzyıl” adlı diziye 50. Bölümde Pargalı İbrahim Paşa ve Hatice Sultan'ın kızı Huricihan Sultan rolü ile katılmıştır.

Burcu Özberk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BERK ATAN KİMDİR?

26 Ekim 1991 yılında İzmir, Bornova'da dünyaya gelen Berk Atan 2012 Best Model of Turkey birincisi seçildikten sonra dikkatleri üzerine çekti. Model ve oyuncu olan Berk Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.

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