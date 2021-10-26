Ankara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar ettiGelinim Mutfakta 26 Ekim 2021 Salı puan durumu | 26 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu o anları anlattı!2 ölümün baş şüphelisi Ümitcan Uygun dövdüğü kişinin görüntülerini yayınlamıştı! Hakkında yeni dava açıldı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 2021|İstanbul ve İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programıAnkaragücü 2-0 Somaspor MAÇ SONUCUTendon ne demek, TDK'ya göre Tendon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı! CHP, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır oyu verecek29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün 2021? 29 Ekim kaç gün tatil?Seda Sayan'ın aşkı Ata Çağlayan zamanında güzel döktürmüş! Kıvrak dansıyla dikkat çekti!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Teşkilat’ın Serdar’ı ile buluştu! Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'u bir arada görenler heyecanlandı!

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Teşkilat’ın Serdar’ı ile buluştu! Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'u bir arada görenler heyecanlandı!

Afili Aşk dizisinde birlikte rol alan şimdilerde Aşk Mantık İntikam'da oynayan Burcu Özberk ve Teşkilat'ta yer alan Çağlar Ertuğrul yıllar sonra bir araya geldi.

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Teşkilat’ın Serdar’ı ile buluştu! Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'u bir arada görenler heyecanlandı!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Özberk ile TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinde Serdar'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul, yıllar sonra bir araya geldi.

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Teşkilat’ın Serdar’ı ile buluştu! Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'u bir arada görenler heyecanlandı!

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe ve Kerem adında karakterlere hayat veriyordu

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Teşkilat’ın Serdar’ı ile buluştu! Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'u bir arada görenler heyecanlandı!

İki yakın arkadaşın sosyal medya hesaplarından buluşma fotoğrafı paylaşması dikkat çekti. Özberk, yayınladığı fotoğrafa; "Kim gelmiş" notunu düştü.

İkilinin buluşması, oyuncuların hayranlarını çok heyecanlandırdı.

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Teşkilat’ın Serdar’ı ile buluştu! Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'u bir arada görenler heyecanlandı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT