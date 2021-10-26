Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Teşkilat’ın Serdar’ı ile buluştu! Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'u bir arada görenler heyecanlandı! Afili Aşk dizisinde birlikte rol alan şimdilerde Aşk Mantık İntikam'da oynayan Burcu Özberk ve Teşkilat'ta yer alan Çağlar Ertuğrul yıllar sonra bir araya geldi.

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FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Özberk ile TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinde Serdar'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul, yıllar sonra bir araya geldi. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk, 2019 yılında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe ve Kerem adında karakterlere hayat veriyordu İki yakın arkadaşın sosyal medya hesaplarından buluşma fotoğrafı paylaşması dikkat çekti. Özberk, yayınladığı fotoğrafa; "Kim gelmiş" notunu düştü. İkilinin buluşması, oyuncuların hayranlarını çok heyecanlandırdı. Burcu ÖzberkÇağlar Ertuğrul