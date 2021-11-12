Aşk Mantık İntikam'ın yıldızlarından samimi görüntüler! Burcu Özberk ve İlhan Şen'in tavırları akılları karıştırmaya devam ediyor!

Cuma günleri FOX TV izleyicisi karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra ve Ozan'a hayat veren Burcu Özberk ve İlhan Şen birbirlerine oldukça yakıştırılıyor. Her defasında aralarında aşk iddiaları çıkan ikili bu iddiaları "arkadaşız" diyerek geçiştiriyor. Ancak birbirlerine olan yaklaşımları hiç de arkadaş gibi durmuyor.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fox TV’nin sevilen romantik komedi dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ikilinin her hareketleri olay olmaya devam ediyor. 8,3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı Instagram'dan sık sık paylaşım yapan Burcu Özberk dizideki partneriyle çekildiği bir videosunu daha yayınladı.

İlhan Şen ile eğlendikleri anları Instagram hesabının hikaye kısmından yayınlayan Burcu Özberk'in neşeli halleri ve partnerinin ona yaklaşınca utanması gözlerden kaçmadı.

SEVGİLİSİ VAR MI?

Öte yandan İlhan Şen'in özel hayatı hakkında geçtiğimiz aylarda flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri Burcu Özberk ile yakıştırılan İlhan Şen'in meslektaşı Pınar Gülkapan ile birliktelik yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Oyunculuk kariyerlerinin ön planda olmasını isteyen ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yapmamayı tercih ettiği söylendi.