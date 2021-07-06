Fox Tv ekranlarında 6 Temmuz Salı akşamı izleyenler ile buluşmaya hazırlanan Oluversin Gari Film Serisinin İlk Filmi Aşk Oluversin Gari güçlü kadrosuyla ve ilgi çeken konusuyla izleyiciye akşam için " Aşk Oluversin Gari filmi oyuncuları kimlerdir, Nerede çekildi? Aşk Oluversin Gari filmi kadrosu " sorularına yanıt aratmaya başladı. İşte sizler için Aşk Oluversin Gari filminin oyuncalarını tanıttığımız haberimiz..

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR, NEREDE ÇEKİLDİ? AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KADROSU

Yapımcılığını Juli Sanat’ın üstlendiği, başrollerini Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk ve Halil İbrahim Kurum’un paylaştığı, “Oluversin Gari” film serisinin ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. Çekimleri Muğla ilinin Milas ilçesinde gerçekleşen seri film, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor..

BİRAND TUNCA (ARKEOLOG GÜNEY)

Birand Tunca, 5 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Ekran Karşısına ilk kez 2008 yılında Kavak Yelleri adlı dizi ile çıkıp, dizide Ramazan karakterine hayat vermiştir.

2014 yılında ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alarak Bison karakteri ile şöhreti daha da parladı.

Sonrasında Babam ve Ailesi, Aşk Laftan Anlamaz, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Erkenci Kuş, Mehmetçik Kut’ül Amare, Oluversin Gari film serisi gibi pek çok yapımda da yer alan oyuncu rol aldığı her yapımda izleyiciyi kendine benimsetmiştir.

Burcu Terazi, boyu 1.78 ve 76 kilogram ağırlığındadır.

BİRAND TUNCA'NIN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2021- Oluversin Gari film serisi

2018 - Erkenci Kuş (Emre Divit) (TV Dizisi)

2018 - Mehmetçik Kut’ül Amare (TV Dizisi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz (Emre) (TV Dizisi)

2015 - Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (Alaiyeli Derviş Çağrı) (TV Dizisi)

2014 - Diriliş: Ertuğrul (Bison) (TV Dizisi)

SUAT SUNGUR (SALİH)

Suat Sungur, 1 Mart 1961 tarihinde Denizli’nin Çivril ilçesinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak salmış, 1979 yılında ‘İzmir Gençlik Tiyatrosu’nun kurulmasına yardımcı olmuştur.

Yüksek öğretim eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan Sungur, 1984 yılında ‘Devekuşu Kabare Tiyatro Topluluğu’na dahil olmuştur. Burada 4 yıl boyunca çeşitli görevlerde yer alan başarılı oyuncu, 1988 yılında da ‘Dormen Tiyatrosu’na katılmıştır.

"Tiyatrokare, Tiyatro Kedi, Tiyatro Çisenti " gibi tiyatrolarda da sahneye çıkan usta oyuncu, kameralar karşısına ilk kez ‘Kaptan’ sinema filmi ile 1984 yılında geçmiştir. Dizi oyunculuğunu ise ilk olarak ‘Biz Bize Benzeriz’ isimli proje ile yaşamış, en çok parladığı yapım ise Sihirli Annem dizisine hayat verdiği Avni karakteri olmuştur.

Özellikle tiyatrodaki başarısı ile ön plana çıkan Sungur, 1997 yılında Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde ‘Kare As’ isimli oyundaki performansı ile ‘Yılın En İyi Komedi Oyuncusu’ olarak seçilmiştir.

Eşref Saati, Bir Demet Tiyatro, Aşk Meydan Savaşı, Başımıza Gelenler, Sihirli Annem, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Alemin Kralı, Umutsuz Ev Kadınları, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Sil Baştan, Bay Yanlış gibi çok sayıda yapımda da yer alan usta oyuncu, şimdilerde, bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan "Oluversin Gari" film serisinde Arkeolog Güney'in babası Salih'i canlandıracak.

Suat Sungur balık burcu olup, 1.75 metre uzunlukta ve 85 kilogram ağırlığındadır.

SUAT SUNGUR'UN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2009 – Babamla Dans – Tiyatrokare

2007 – Romantika – TİM

2003 – Tarla Kuşuydu Juliet – Tiyatro Kedi

2001 – Şimdi Yaşa Sonra Öde – Dormen Tiyatrosu

1999 – Zafer Madalyası – Dormen Tiyatrosu

1998 – Bugün Git Yarın Gel – Dormen Tiyatrosu

1998 – Yukarıda Biri mi Var – Dormen Tiyatrosu

1997 – Kare As – Dormen Tiyatrosu

1995 – Arapsaçı – Dormen Tiyatrosu

1994 – Sevgilime Göz Kulak Ol – Dormen Tiyatrosu

1993 – Beşten Yediye – Dormen Tiyatrosu

1992 – Şahane Züğürtler – Dormen Tiyatrosu

1992 – Hastalık Hastası – Dormen Tiyatrosu

1992 – Nerdeyse Kadın – Dormen Tiyatrosu

1992 – Kaç Baba Kaç – Dormen Tiyatrosu



1984 – Beyoğlu Beyoğlu – Devekuşu Kabare

1984 – Aşk Olsun – Devekuşu Kabare

1984 – Reklamlar – Devekuşu Kabare

1984 – Deliler – Devekuşu Kabare

1984 – Yasaklar – Devekuşu Kabare

2014 – Sil Baştan (Hasib Efendi (Hademe)) (TV Dizisi)

2013 – Ali Ayşe’yi Seviyor (Sabri Bakkal) (TV Dizisi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (İbrahim Müteferrika) (TV Dizisi)

2011 – Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)

2011 – Alemin Kıralı (Psikolog) (TV Dizisi)

2008 – Akasya Durağı (Mehmet) (TV Dizisi)

2007 – Küçük Hanım Kar Tanesi (Vecdi) (TV Filmi)

2006 – Arka Sokaklar (Nazif) (TV Dizisi)

2004 – Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de (Hıdır) (Sinema Filmi)

2003 – Sınırlı Aşk (TV Dizisi)

2003 – Sihirli Annem (Avni) (TV Dizisi)

2002 – Sır Çocukları (Sinema Filmi)

2002 – Başımıza Gelenler (Mücteba) (TV Dizisi)

2002 – Aşk Meydan Savaşı (TV Dizisi)

2001 – Tek Celse (TV Dizisi)

2000 – Eşref Saati (Necati) (TV Dizisi)

1999 – Kahpe Bizans (Tavşan Bey) (Sinema Filmi)

1999 – Direklerarası (Sinema Filmi)

1997 – Son Kumpanya (TV Dizisi)

1996 – Başka İstanbul Yok (Şevki Karabıyık) (TV Dizisi)

1995 – Muhteşem Zango (Falcı Muhteşem Zango) (TV Dizisi)

1995 – Bir Demet Tiyatro (Hıdır) (TV Dizisi)

1993 – Çifte Vakkas (TV Filmi)

1993 – Tersine Dünya (Ali) (Sinema Filmi)

1993 – Kazı Kazan (Cezmi) TV Filmi 1993

1992 – Karşı Show (TV Dizisi)

1992 – Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Çırak) (Sinema Filmi)

1992 – Biz Bize Benzeriz (Suat) (TV Dizisi)

1989 – Hep Ezildim (Sinema Filmi)

1988 – Güler Misin Ağlar Mısın (Suat) (TV Dizisi)

1987 – Homoti (Sinema Filmi)

1986 – Dikenli Yol (Sinema Filmi)

1985 – Patron Duymasın (Çaycı Çırağı) (Sinema Filmi)

1984 – Kaptan (Sinema Filmi)

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2016 – No: 309 (Fikret Sarıhan) (TV Dizisi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek: Bir Ramazan Temaşası (Faysal) (TV Dizisi)

2014 – Yapışık Kardeşler (Bahri Baba) (Sinema Filmi)

2021 – Oluversin Gari (Salih) film serisi

ASLIHAN MALBORA (DERYA)

Aslıhan Malbora 1 Mart 1995 tarihinde Afyon'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarından itibaren oyunculuğa merak sarmış güzel oyuncu İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olur olmaz, Akademi 35.5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Ekran Karşısına ilk kez "Seven Ne Yapmaz" dizisiyle çıkıp Zeynep Ekinsoy rolüne hayat vermiştir.

2018 senesinde Ağlama Anne dizisinde Zeynep karakterine can veren Malbora'nın yıldızı resmen parlamıştır.

ASLIHAN MALBORA'NIN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020 – Gel Dese Aşk / Derin Düdenli

2019- Her Yerde Sen / Ayda Akman

2018 – Ağlama Anne /Zeynep

2018 – Kalbimin Sultanı /Saliha Sultan

2017 – Seven Ne Yapmaz /Zeynep

2020- Her şeye Rağmen / Melahat

2020- Aile Hükümeti

2021- Oluversin Gari film serisi

TUĞBA MELİS TÜRK (SEDA)

Tuğba Melis Türk 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya‘da dünyaya geliştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi‘nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun olup, Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı.

2009 Miss Turkey güzellik yarışmasında finalist olup, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuş ve 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci olmuştur.

2004-07 yılları arasında Büyük Buluşma dizisiyle ilk ekran karşısına geçmesinin ardından, Bez Bebek diziyle resmen ün kazanan güzel oyuncu birçok yapımda yer aldı.

TUĞBA MELİS TÜRK'ÜN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2021- Oluversin Gari film serisi

2014 – Şimdi Onlar Düşünsün (TV Dizisi)

2014 – Hatasız Kul Olmaz (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Merhamet (TV Dizisi)

2013 – Sana Bir Sır Vereceğim (Deniz) (TV Dizisi)

2012 – Laz Vampir Tirakula (Mine) (Sinema Filmi)

2012 – Leyla ile Mecnun 3. Sezon (Dilek Meleği) (TV Dizisi)

2012 – Adını Feriha Koydum 2.Sezon (Rüya) (TV Dizisi)

2011 – Kolpaçino: Bomba (Cemile) (Sinema Filmi)

2010 – Sevgi Bağlayınca (Yelda) (TV Dizisi)

2010 – Cehennem (Selin) (Sinema Filmi)

2009 – Uygun Adım Aşk (TV Dizisi)

2008 – Sevgili Düşmanım (Ezgi) (TV Dizisi)

2007 – Senin Uğruna (Emel) (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (TV Dizisi)

2007 – Annem (Başak) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (Nesrin ) (TV Dizisi)

2004 – 2007 – Büyük Buluşma (Yasemin ) (TV Dizisi)