"Aşk tuzağı" kurup vahşi cinayete neden olan kadına ömür boyu hapis

Adana'da bir kişiye "aşk tuzağı" kurup iple boğularak öldürülmesine neden olan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kadın saklandığı evde infaz dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde besi çiftliği sahibi Mehmet Nuri Delibaş, kendisiyle aynı işi yapan 45 yaşındaki Halil Yiğit ile tanıştı. Arkadaş olan iki kişi birlikte hayvan ticareti de yapmaya başladı. Halil Yiğit, iddiaya göre 115 bin TL borcu olduğu Mehmet Nuri Delibaş'ı öldürmeye karar verdi. Arkadaşı Melik Karakaş'ın yanına giden Yiğit, Delibaş'ın ortadan kaldırılmasını istedi. Melik Karakaş da arkadaşları Vakıf Reşit Efe (50) ve Ali Önal (46) ile birlikte cinayet için harekete geçti. Delibaş'a tuzak kurmaya karar veren 3 kişi, Önal'ın kız arkadaşı Ayşe Özgün'den (29) yardım istedi. Şüphelilerin para vaadiyle ikna ettikleri Özgün kendini üniversite öğrencisi olarak tanıttığı Delibaş ile telefonla konuşmaya başladı.

29 Mart 2015 tarihinde Ayşe Özgün, kadın arkadaşı, Hanife İbili (43) ile birlikte şüphelilerin Çarkıpare Mahallesinde daha önceden bulduğu eve gidip, Delibaş'ı buraya çağırdı. Eve gelen Delibaş, odaya girdikten sonra Ayşe Özgün ve Hanife İbili, tuvalete gitme bahanesiyle dışarı çıktı, bu sırada içeri giren Karakaş, Önal ve Efe, Delibaş'ı boğarak öldürdü. Melik Karakaş'ın oğlu F.K. da gözcülük yaptı.

Delibaş'ın evine dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis, cesedi Seyhan Baraj Gölü kıyısında kendi aracının bagajında buldu. Aracın yakınında sim kart bulan polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu sim kartın Melik Karakaş'a ait olduğunu belirledi. Soruşturma sonunda Halil Yiğit, Vakıf Reşit Efe, Ali Önal, Ayşe Özgün ve Hanife İbili gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Halil Yiğit tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer zanlılar tutuklandı.

Sanıklar hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Açılan davanın sonucunda mahkeme, sanıklar Ali Önal, Vakıf Reşit Efe, Halil Yiğit, Ayşe Özgün ve Hanife İbili'ye "tasarlayarak öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların cezası duruşmadaki iyi halleri nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrildi. F.K'ye de 10 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın firari babası Melik K'nin ise dava dosyasının ayrılmasına hükmetti. Sanıklar Özgün ve İbili'nin tutuklanmaları için haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Bu karar sonrasında Ayşe Özgün, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saklandığı yerde yakalandı. Hanife İbili'nin ise Adana'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri İbili'nin Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde saklandığını tespit etti. Polis eve yapılan baskında genç kadını yakaladı. Kadın emniyete getirilerek burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İbili mahkemede ömür boyu hapis cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA