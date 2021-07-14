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Aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı! Berk Atan - Selin Yağcıoğlu çiftinden ilk kare geldi!

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Berk Atan ile Seli Yağcıoğlu'nun aşk yaşadıkları iddialarının doğrulanmasının ardından ünlü oyuncu Berk Atan sevgilisiyle ilk kareyi paylaştı.

Aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı! Berk Atan - Selin Yağcıoğlu çiftinden ilk kare geldi!

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündeminde yer alan Gönül Dağı dizisinde rol alan  Berk Atan ve influencer Selin Yağcıoğlu birlikte tatilde görüntülenmiş ve verdikleri röportajla iddiaları doğrulamıştı. 

Oyuncu Berk Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken, Yağcıoğlu da kalp emojisiyle cevap vermişti.

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"BENİM CANIM"

İddiaların ardından Çeşme'de objektiflere takılan çiftten ilk kare geldi. 29 yaşındaki Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte verdiği pozu Instagram hesabından "Benim canım..." notunu yazarak yayınladı. Birbirlerine oldukça yakıştırılan çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdı.

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{TITLE_STRIP}Birlikte görüntülendiler! Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor!

{TITLE_STRIP}Berk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Boşandı mı?

{TITLE_STRIP}Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı! Aşk yaşadıkları ortaya çıktı

 

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