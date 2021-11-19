"Aşk yok, iş var" demişti! Seda Sayan ve Ata Çağlayan yine iş başında!

Ata Çağlayan’ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği International City Awards-Uluslararası Şehir ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri gecesinde kameraların karşısına geçen Seda Sayan, hakkında çıkan aşk iddialarına açıklık getirmişti.

Ünlü şarkıcı, "Ata ile aşk yok, iş var, çok iş var. Ata’nın benimle ilgili yapmak istediği inanılmaz güzel fikirleri var. Ben de ‘varım’ dedim, tokalaştık. Bundan sonra birçok projede yer alacağız inşallah” demişti.

SORULAR YANITSIZ KALDI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; ikili, geçtiğimiz akşam yeniden birlikte objektiflere takıldı. Yeniköy’de bir mekanda yemek yiyen Sayan ile Çağlayan, çıkışta muhabirlerin kendilerine yönelttiği sorulara yanıt vermedi. Ayrı araçlara binen çift, hızla uzaklaştı.

Seda Sayan, muhabirlere el salladıktan sonra uzaklaştı.

Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Ata Çağlayan kimdir, nereli, kaç yaşında?