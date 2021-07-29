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  3. Aşka geldi! Neslihan Atagül'den göndermeli yanıt: "Eşimden gayet memnunum"

Aşka geldi! Neslihan Atagül'den göndermeli yanıt: "Eşimden gayet memnunum"

Geçtiğimiz gün çıkan haberlerde Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi dizisinden Neslihan Atagül'ün isteği üzerine ayrılacağı iddia edilmiş ve evliliklerinin sarsıntıda olduğu söylenmişti. Bunun üzerine Neslihan Atagül'ün yaptığı hamle dikkat çekti!

Aşka geldi! Neslihan Atagül'den göndermeli yanıt: "Eşimden gayet memnunum"

Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yakınlıklarından rahatsız olduğu iddia edilen Neslihan Atagül'ün eşinden diziden ayrılmasını istediği söylendi. Ortaya atılan bu iddiaların ardından Doğulu'nun eşinin isteğini kırmayarak diziden ayrılacağı konuşuldu. 

Kıskançlık krizi sonrası evliliklerinde gerginlik yaşadıkları öğrenilen çift bu iddiaları görmezden gelse de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Aşka geldi! Neslihan Atagül'den göndermeli yanıt: Eşimden gayet memnunum

EŞİNE DESTEK PAYLAŞIMI

Bu iddialara üzerine güzel oyuncu ise eşinin rol aldığı Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölüm fragmanını kendi Instagram hesabından paylaşarak Kadir Doğulu’ya destek verdi.

Aşka geldi! Neslihan Atagül'den göndermeli yanıt: Eşimden gayet memnunum

YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Twitter'da bir takipçisinin güzel oyuncuyu etiketleyerek "Evlen benimle" yazması üzerine, "Ee... ama ben zaten evliyim. Üzgünüm! Eşimden gayet memnunum." yanıtını veren Neslihan Atagül, dikkat çekti.

Aşka geldi! Neslihan Atagül'den göndermeli yanıt: Eşimden gayet memnunum

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