Aşka geldi! Neslihan Atagül'den göndermeli yanıt: "Eşimden gayet memnunum"

Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yakınlıklarından rahatsız olduğu iddia edilen Neslihan Atagül'ün eşinden diziden ayrılmasını istediği söylendi. Ortaya atılan bu iddiaların ardından Doğulu'nun eşinin isteğini kırmayarak diziden ayrılacağı konuşuldu.

Kıskançlık krizi sonrası evliliklerinde gerginlik yaşadıkları öğrenilen çift bu iddiaları görmezden gelse de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

EŞİNE DESTEK PAYLAŞIMI

Bu iddialara üzerine güzel oyuncu ise eşinin rol aldığı Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölüm fragmanını kendi Instagram hesabından paylaşarak Kadir Doğulu’ya destek verdi.

YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Twitter'da bir takipçisinin güzel oyuncuyu etiketleyerek "Evlen benimle" yazması üzerine, "Ee... ama ben zaten evliyim. Üzgünüm! Eşimden gayet memnunum." yanıtını veren Neslihan Atagül, dikkat çekti.