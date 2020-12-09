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  3. Aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı!

Aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı!

Yaptığı her paylaşımı ile olay olan eski Türkiye güzeli Şevval Şahin, bu kez de havuzda aşka gelip sevgilisiyle öpüşme videosunu yayınlaması ile gündem oldu. Şahin, videonun çok konuşulması üzerine sildi.

Aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı!

Uzun zamandır Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan Şevval Şahin, Bali'deki geçirdikleri romantik tatillerine devam ediyor. Her anı sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, önceki gün havuzdaki öpüşme anlarını Instagram üzerinden yayınladı.

BALİ TATİLİNDE ROMANTİK ANLAR

Sosyal medya hesabından cesur pozlarını takipçileri ile paylaşan Şevval Şahin, önceki gün kaldıkları lüks evin havuzunda sevgilisiyle adeta aşka geldi. Havuz başında dans eden sevgilisinin yanından giderek havuza atlayan Şahin, ardından sevgilisi Yiğit Marcus'un dudaklarına yapıştı. Şahin, bu romantik anları  Instagram hesabından yayınladı ancak video gündem olunca kaldırdı.

Aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı!

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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