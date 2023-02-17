Aske Adelgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aske Adelgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aske Adelgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aske Adelgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aske Adelgaard 10 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Aske Emil Berg Adelgaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aske Adelgaard Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Aske Adelgaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aske Adelgaard'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Aske Adelgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aske Adelgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aske Adelgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aske Adelgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Randers FC Alt.

1 Ağu 2020 yılında Randers FC U19

29 Ocak 2021 yılında Odense BK U19

31 Temmuz 2022 yılında Odense BK

Aske Adelgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aske Adelgaard şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Aske Adelgaard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 23 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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