Aske Andresen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aske Andresen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aske Andresen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aske Andresen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aske Andresen 12 Temmuz 2005 tarihinde Aarhus şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Aske Leth Andresen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aske Andresen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aske Andresen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF U19 futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aske Andresen'nin Silkeborg IF U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Aske Andresen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aske Andresen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aske Andresen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aske Andresen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2023 yılında Silkeborg IF

Aske Andresen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aske Andresen şuan Silkeborg IF U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aske Andresen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ry Fodbold

Danimarka U17 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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