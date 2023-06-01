Asker eğlencesi pahalıya patladı! Yolu trafiğe kapatan 8 araca ceza kesildi.

Elazığ'da asker uğurlaması sebebiyle bir araya gelen bir grup, arabalarla alt geçidi trafiğe kapatıp eğlendi. O anlar kameraya yansırken, yolu trafiğe kapatan 8 araca ceza kesildi.

ASKER EĞLENCESİ TRAFİKTE DİĞER SÜRÜCÜLERİ MAĞDUR ETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra alt geçidinde yaşandı. Asker uğurlaması sebebiyle araç konvoyu oluşturan bir grup, alt geçitte durarak trafiği kapattı. Araçlarından inen şahıslar bir süre eğlendi ve telefonlarıyla görüntü aldı. Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolu trafiğe kapatan 8 aracı tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından 8 araca, Karayolları Trafik Kanununa göre cezai işlem uygulandı.

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