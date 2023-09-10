Asker ressamlardan resim sergisi

Asker Ressamlar Grubu, açtıkları 4.sergi ile Cumhuriyetin 100.Yılında İzmir'de sanatseverlerle buluşuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Asker ressamlardan resim sergisi

Asker Ressamlar Grubu, açtıkları 4.sergi ile Cumhuriyetin 100.Yılında İzmir'de sanatseverlerle buluşuyor.

Küratörlüğünü Gülnur Çavuş'un üstlendiği sergide grup üyelerinden Ahmet Öğreten, Aykut Deniz, Benan Küçükoğlu, Erdal Bölükbaşı, Erhan Kaleli, Erol Altunay, Ersin Yaman, Ertan Aykanat, Gündoğdu Uğraş, Hüseyin Bulut, Hüseyin Korzay, İbrahim Kuvvetli, Nadir Soydan, Necdet Şen, Nil Yanılmaz, Nurhan Tekin, Özer Ünsal, Sabri Topdağı, Sinan İlen ve Yaşar Yıldız'ın eserleri yer alıyor.

İzmir Kemeraltı'nda Arya Kamalı Uluslarası Kültür Sanat Merkezi'nde 09 Eylül 2023 tarihinde açılan sergi 16 Eylül 2023 tarihine kadar izleyicilere açık olacak.

Asker ressamlar ve sergileri hakkında bilgi veren grup üyesi Necdet Şen şunları ifade etti; "Bizler, yıllar sonra bir araya gelen, resim sanatına gönül vermiş, geçmişte bir kısmımız askeri okullarda beraber aynı atölyede sanatla uğraşmaya, öğrenmeye, ifade etmeye başlamış askerleriz. 21 Aralık 2020 tarihinde; Asker Ressamlar Whatsapp grubumuzu kurarak yola koyulduk. Grubumuzda, asker, asker emeklisi , askeri okullarda eğitim almış fakat sonra sivilde yaşamına devam etmiş sanatçılar bulunmaktadır. Böylece farklı yerlerde yaşayan, kendi atölyelerinde ya da evlerinde resim yapan sanat emekçileri olarak önce sanal ortamda bir araya geldik. Yıllar önce 1981-82 ve 1983 yıllarında o dönemki gençlik çalışmalarımızı Ankara'da Zafer Pasajı Sanat Galerisinde ve İzmir'de sergilemiştik. Bundan sonraki süreçte de birlikte sergi yapmayı sürdürelim, çalışmalarımızı bir araya getirip sergilerle buluşalım, sanatseverlere sunalım istedik. Böylece; 2021 yılında İstanbul'da NetaArt Sanat Galerisinde 1inci Asker Ressamlar Sergimizi, 2022 yılında Ankara'da Galerim Sanat Galerisi ve Bodrum Trafo Sanat Galerisinde 2nci ve 3üncü sergilerimizi sunduk. 2023 yılında da "askerressamlarart.com" web sitemizi kurarak ilk sanal sergimizi de gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100.Yılında İzmir'de 4'üncü sergimizi Saygıdeğer İzmir halkına ve sanatseverlere sunmak bize onur vermektedir".

Asker ressamlardan resim sergisi

Asker ressamlardan resim sergisi

Asker ressamlardan resim sergisi

Asker ressamlardan resim sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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