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Asker selamı vererek galibiyeti kutladılar

Çiftelerspor futbolcuları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ekibi karşısındaki galibiyetini asker selamı vererek kutladılar.

Asker selamı vererek galibiyeti kutladılar

Çiftelerspor futbolcuları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ekibi karşısındaki galibiyetini asker selamı vererek kutladılar.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 34 kahraman askerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan maçta Çiftelerspor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesini deplasmanda 3-2 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Maç sonunda Çiftelersporlu futbolcular asker selamı vererek galibiyeti kutladılar.

Asker selamı vererek galibiyeti kutladılar

Asker selamı vererek galibiyeti kutladılar

Kaynak: İHA




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