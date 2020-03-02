Asker selamı vererek galibiyeti kutladılar
Çiftelerspor futbolcuları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ekibi karşısındaki galibiyetini asker selamı vererek kutladılar.
Çiftelerspor futbolcuları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ekibi karşısındaki galibiyetini asker selamı vererek kutladılar.
Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 34 kahraman askerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan maçta Çiftelerspor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesini deplasmanda 3-2 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Maç sonunda Çiftelersporlu futbolcular asker selamı vererek galibiyeti kutladılar.
Kaynak: İHA
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