Çiftelerspor futbolcuları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ekibi karşısındaki galibiyetini asker selamı vererek kutladılar.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 34 kahraman askerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan maçta Çiftelerspor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesini deplasmanda 3-2 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Maç sonunda Çiftelersporlu futbolcular asker selamı vererek galibiyeti kutladılar.

Kaynak: İHA