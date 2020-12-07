Bilim Kurulu üyeleri uyardı: Koronavirüs aşısı olanlar neye dikkat etmeli?İrem Sak'ın ilginç el hareketli sevgili açıklaması!Thomas Tuchel: “İrfan Can oldukça etkili ve tehlikeli şutları var”7 Aralık Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu ?Alman aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Alman aşısı ne zaman Türkiye'ye gelir?Galatasaray'ın maçı neden yok? Galatasaray neden oynamıyor? BAY geçmek nedir?Asgari ücret ne kadar olacak? DİSK asgari ücret talebini açıkladı: 3 bin 800 TLFOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 7 Aralık PazartesiAlman aşısı yan etkileri neler? | Pfizer/BioNTech aşısı yan etkileriAlman aşısının fiyatı ne kadar? Alman aşısı kaç para?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Asker sevk tarihleri 2020 ertelendi mi? Asker sevkleri durduruldu mu?

Asker sevk tarihleri 2020 ertelendi mi? Asker sevkleri durduruldu mu?

Asker sevk tarihleri 2020 ertelendi mi? Asker sevkleri durduruldu mu? Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'ndan peş peşe son dakika açıklamalar geldi. İşte asker sevk tarihleriyle ilgili son gelişmeler...

Asker sevk tarihleri 2020 ertelendi mi? Asker sevkleri durduruldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), asker sevk tarihlerinin değiştiğini duyurdu. Binlerce kişinin askere gitmek için beklediği şu günlerde en çok araştırılan konuların başında Asker sevk tarihleri 2020 ertelendi mi? Asker sevkleri durduruldu mu? soruları geliyor. İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

ASKER SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre asker sevk tarihlerinde değişiklik yapıldı. Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir..

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT