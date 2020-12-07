Milli Savunma Bakanlığı (MSB), asker sevk tarihlerinin değiştiğini duyurdu. Binlerce kişinin askere gitmek için beklediği şu günlerde en çok araştırılan konuların başında Asker sevk tarihleri 2020 ertelendi mi? Asker sevkleri durduruldu mu? soruları geliyor. İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...

ASKER SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre asker sevk tarihlerinde değişiklik yapıldı. Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir..