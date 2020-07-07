Asker uğurlama yasak mı? İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, asker uğurlamaya ilişkin yeni kararlar aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un ardından Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da da konu ile ilgili yeni kararlar alındı. Peki Asker uğurlama yasak mı? Ayrıntılar haberimizde...

ASKER UĞURLAMA YASAK MI?

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, asker uğurlama törenlerine ilişkin yeni kararlar aldı.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yeni kararlara göre fiziki mesafe kuralına aykırılık eden askerlik uğurlamalarına müsaadede bulunulmayacak, askeri birinci derece yakınları yolcu edebilecek. Askerlerin, uğurlama gibi etkinlikler yapmayacağına dair taahhütname imzalaması kararlaştırıldı.

İstanbul Valiliği’nden alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünyada etkisi görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Öte yandan son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır.

Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına

1- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi,

2- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi,

3- Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınması,

4- Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesi,

5- Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi,

Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alınmıştır.”

HANGİ ŞEHİRLERDE ASKER UĞURLAMA KISITLAMASI VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Asker uğurlamada ortaya çıkan görüntüler rahatsız edici. Bundan böyle İstanbul'da buna izin vermeyeceğiz. Sen orada uğurlama yaparken arkadaşını da zehirliyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Ankara'da asker uğurlamalarında açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlama yapılmasına kısıtlama getirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştü, yeni kararlar aldı.

Bazı yerlerde sokak veya köy düğünleri, kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerde gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle bazı mahalle ve köylerin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

SALGIN NEDENİYLE HATAY'DA DA YASAK GETİRİLDİ

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği belirtildi.

Asker uğurlamalarının, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşın katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verildi."

Ayrıca köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken başlangıç ve en geç bitiş saatlerinin İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi kararlaştırıldı.

KAYSERİ'DE ASKER UĞURLAMASINA YALNIZCA AİLELER KATILACAK

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan yoğunluğu aza indirmek amacıyla asker uğurlama törenine sadece askerlerin aileleri katılabilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar şu şekilde:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesini, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesini, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınmasına, askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesini, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valilik/Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

KAHRAMANMARAŞ'TA YASAK GETİRİLDİ

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamaları, kapalı yerlerde eğlence ve topluca yapılması yönünden yasaklandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgın ve bulaşmanın toplum sağlığı ile kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kentte ilave tedbirler aldı.

Bu kapsamda, kentte mahallelerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan ve sünnet düğünü gibi etkinliklerin, aynı gün içinde kalacak şekilde en erken saat 19.00'da başlayıp, en geç 23.00'te bitirilmesine karar verildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihmal edilerek gerçekleştirilen asker uğurlama törenleri ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla da şu kararlar alındı:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarının (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) yapılmaması, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden gerçekleştirilecek uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamaların yapılmaması, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınması."

MALATYA VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandığı ve çeşitli konuları görüşerek karara bağladığı belirtildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere Kovid-19 salgınına ilişkin tedbirlerinin ihlal edilerek, asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği aktarılan açıklamada, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere, bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgınla mücadelesindeki başarısını riske attığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin, oluşturabileceği riski önlemek amacıyla, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine karar verildi. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.