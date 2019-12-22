Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 21 yaşındaki asker Ferhat Y. (21), askerde kalmak istediğini söyleyerek 50 metre yüksekliğindeki binanın tepesine çıktı.

Olay Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Devlet, Opera ve Balesi çatısında saat 11.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Kışlasında asker olan, uzman çavuşluk sınavını kazanamayan Ferhat Y., askerde kalmak istediğini söyleyerek Devlet, Opera ve Balesi çatısına çıktı. Zaman zaman aşağıya sarkan Ferhat Y., daha sonra polislerden Türk Bayrağı istedi. Polisler, Ferhat Y.'ye Türk Bayrağı verdi. Ferhat Y., polislerden aldığı Türk Bayrağını öperek, açtı. Ferhat Y., bir süre daha çatıda kaldıktan sonra polisler tarafından ikna edilerek, alındı.

Ferhat Y., daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA